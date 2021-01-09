Aşı, virüsü tarihe gömecek

Çok yakında Türkiye’de de başlayacak olan aşılama çalışmaları, koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. İzolasyon önlemlerinin artırılması ve kişilerin maske, mesafe, hijyen kuralarına daha sıkı uymaya başlamasıyla pozitif vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Laboratuvara gelen örnek sayısı bile yüzde 50’nin altına indi. Pozitif çıkma oranları yüzde 30’lardan tek haneli rakamlara indi. Bu önlemlerle vaka sayılarını bu kadar düşürebiliyorsak, aşılamayla sayılar çok daha aşağı çekilebilir” dedi.

‘Çiçek hastalığı böyle bitti’

“1970’li yıllarda çocuklar çiçek hastalığından hayatını kaybediyordu” diyen Sakarya, “Aşının bulunmasıyla birlikte çiçek hastalığı dünya üzerinden yok oldu. Aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla birlikte Kovid-19 tarihe gömülmüş bir pandemi olarak tarihteki yerini alacak. O nedenle mümkünse aşı karşıtları bu dönemde hiç konuşmasın. Aşının ne inançsal ne de tıbbi zararlılık açısından karşı olunacak bir yönü yok” ifadelerini kullandı.