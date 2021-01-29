Aşigo fırsatı kaçırdı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor’la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçta 3 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Ege ekibi 5. sıradan 6.’lığa gerileyip Play Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Hasan Şimşir, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak avantajı koruyamadıklarını söyledi. Şimşir, “Ben takımıma inanıyorum. Yaşadığımız bu kaybı telafi edecek gücümüz var” dedi. Uşakspor gelecek hafta deplasmanda Ankara Demirspor’a misafir olacak.