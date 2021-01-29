BİST1.4980.00EURO8.930.31USD7.370.60ALTIN434.62-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Aşigo fırsatı kaçırdı
    ABONE OL
    29.01.2021 - 07:00 |

    Aşigo fırsatı kaçırdı

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor’la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

    Aşigo fırsatı kaçırdı

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor’la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçta 3 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Ege ekibi 5. sıradan 6.’lığa gerileyip Play Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Hasan Şimşir, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak avantajı koruyamadıklarını söyledi. Şimşir, “Ben takımıma inanıyorum. Yaşadığımız bu kaybı telafi edecek gücümüz var” dedi. Uşakspor gelecek hafta deplasmanda Ankara Demirspor’a misafir olacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

    Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

    Sıradaki Haber