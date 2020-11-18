Aşigo, telafi peşinde

Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te start alacak. Hacettepe deplasmanında galibiyetin yanı sıra 2 önemli oyuncusunu da uzun süreli kaybeden Uşakspor’da Etimesgut Belediye Stadı’nın suni çim zeminine takılan Abdullah’ın sağ diz çapraz bağlarının koptuğu, yarın ameliyat olarak en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.