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    HaberlerEge Haberleri Aşigo’da yüzler gülüyor
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    21.02.2021 - 00:01 |

    Aşigo’da yüzler gülüyor

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda alınan 2-0’lık Amed Sportif yenilgisinin ardından hafta içinde Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir’le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor engelini rahat geçerek yeniden Play Off hattına girdi.

    Aşigo’da yüzler gülüyor

    Rakibini zorlanmadan 3-0 yenen kırmızı siyahlılar yarıştaki rakiplerinden Sarıyer’in yenildiği haftayı iyi değerlendirdi. Uşakspor iç sahada da yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu sezon evindeki ilk ve tek mağlubiyetini 21 Ekim 2020 tarihinde Anagold 24Erzincanspor’a karşı 3-1’lik skorla alan Ege ekibi ardından 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

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