Âşıklardan atışma

Âşıklık geleneği dalında ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri’ isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek ödülünü takdim etti. Başkan Soyer, “Siz bizim geçmişimiz ile aramızdaki bağsınız” dedi. 43 yıldır İzmir’de yaşayan Ezgi, bu geleneğin sürmesi için kentte 20 âşıkla birlikte çalıştıklarını kaydetti.