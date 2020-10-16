85,65BİST1.1800.00EURO9.300.05USD7.940.12ALTIN486.890.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Âşıklardan atışma
    ABONE OL
    16.10.2020 - 07:00 |

    Âşıklardan atışma

    Âşıklık geleneği dalında ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri’ isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek ödülünü takdim etti.

    Âşıklardan atışma

    Âşıklık geleneği dalında ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri’ isimli ödüle layık görülen halk ozanı Ali Rıza Ezgi, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek ödülünü takdim etti. Başkan Soyer, “Siz bizim geçmişimiz ile aramızdaki bağsınız” dedi. 43 yıldır İzmir’de yaşayan Ezgi, bu geleneğin sürmesi için kentte 20 âşıkla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    TSK’dan İdlib’e büyük sevkiyat

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Arama çalışması 58 gün sonra yeniden başladı

    Sıradaki Haber