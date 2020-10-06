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    06.10.2020 - 00:01 |

    Asıl bulaştıran insanlar

    Asıl bulaştıran insanlar

    İZMİR’de Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, en kalabalık bölgelerden olan Havra Sokağı’nda, esnaf ile müşterileri koronavirüs salgınına karşı uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değinen Rodoplu, “Bu virüste kaynak sadece insan. Hayvandan, yemeklerden, dışkıdan, idrardan bulaşmıyor. Tek taşıyıcı, bulaştırıcı insan. Bu nedenle çok kolaylıkla korunabiliriz. Eğer kurallara toplum olarak hepimiz uyarsak ‘Bana ne’ demezsek bu işi yenebiliriz. Önce kendimiz ve ailemiz için maske ve sosyal mesafe çok önemli” dedi. l DHA

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