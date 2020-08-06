06.08.2020 - 00:02 |
Aşılama ücretlerini belediye karşılıyor
Saruhanlı Belediyesi, hayvan üreticilerine katkı sağlamak için 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşıların ücretlerini karşılayacak.
Özellikle köy yerleşim yerlerinde geçimini hayvan üreticiliğiyle sağlayan besicilerin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve onlara verilen desteğin artırılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Hayvan üreticisi kardeşlerimize bir nebze olsun destek olacağız. Nefes almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.