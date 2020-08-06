Aşılama ücretlerini belediye karşılıyor

Özellikle köy yerleşim yerlerinde geçimini hayvan üreticiliğiyle sağlayan besicilerin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve onlara verilen desteğin artırılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Hayvan üreticisi kardeşlerimize bir nebze olsun destek olacağız. Nefes almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.