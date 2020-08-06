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    HaberlerEge Haberleri Aşılama ücretlerini belediye karşılıyor
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Aşılama ücretlerini belediye karşılıyor

    Saruhanlı Belediyesi, hayvan üreticilerine katkı sağlamak için 6 bin büyükbaş ve 45 bin küçükbaş hayvanlara uygulanan programlı aşıların ücretlerini karşılayacak.

    Aşılama ücretlerini belediye karşılıyor

    Özellikle köy yerleşim yerlerinde geçimini hayvan üreticiliğiyle sağlayan besicilerin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve onlara verilen desteğin artırılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Hayvan üreticisi kardeşlerimize bir nebze olsun destek olacağız. Nefes almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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