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    HaberlerEge Haberleri ‘Asılsız bilgiye kanmayın’
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    25.07.2020 - 00:09 |

    ‘Asılsız bilgiye kanmayın’

    ‘Asılsız bilgiye kanmayın’

    Çevre dostu birçok projeyle dikkat çeken Uşak Belediyesi, sosyal medyadaki kentsel dönüşüm alanının ortasındaki boş alanın imar değişikliğiyle parktan otel alanına dönüştürüldüğü iddiasının yanlış olduğunu açıkladı. 2014’te TOKİ tarafından onaylanan imar planının üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Doğru bilgi şöyle: Bu alan 2014’te TOKİ tarafından onaylanan ve belediyemize gönderilen imar planında otel alanı olarak belirlenmiş. Planda değişiklik yapılmadı. Mülkiyetin de yüzde 85’i belediyemize değil, TOKi’ye ait. Bu alana dair, görevde olduğumuz 2019’dan  bugüne kadar herhangi bir karar alınmadı. Paylaşımındaki bilgiler doğru değil. Asılsız bilgilere itibar etmeyin” dedi.

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