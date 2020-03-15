BİST95.6052,10EURO7,05-0,37USD6,330,22ALTIN311,14-2,88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Aşırı kilosu ve şekeri olanlar dikkat!’
    ABONE OL
    15.03.2020 - 00:02 |

    ‘Aşırı kilosu ve şekeri olanlar dikkat!’

    Prof. DR. Tansu Erakgün, görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan Diyabetik Retinopati hastalığının tedavisinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

    ‘Aşırı kilosu ve şekeri olanlar dikkat!’

    Özellikle Tip 2 şeker hastalığına bağlı olarak genellikle ileri yaşlarda görülen Diyabetik Retinopati’nin sinsi bir şekilde ilerlediğini belirten Erakgün, hastalığın genelde ileri safhalarda fark edildiğini ve görme kayıplarına yol açabildiğini belirtti.

    ‘Göz kontrolü şart’

    Diyabet hastalığının vücudun genel sağlığının yanı sıra, gözleri de olumsuz olarak etkilediğini dile getiren Prof. Erakgün, “Diyabet, beyin, böbrek ve gözlerdeki küçük damar sistemlerini etkileyerek hastalıklara neden olur. Diyabetik retinopati kendini hemen belli etmez. Kişi görme konusunda bir sorun hissetmese bile uzun yıllar sonunda görme kaybı yaşayabilir. Hatta hastalığın ilerleyişine göre kör bile olabilir. Hastalık kendini belli edecek bulgular verince geç kalınmış oluyor. Tedavide ancak kısmi bir düzelme veya mevcut göz durumunun korunması sağlanıyor. Bu nedenle, şeker hastalığı bulunanlar mutlaka düzenli olarak göz kontrolünden geçmelidir” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    Survivor'da eleme adayı kim oldu? (15 Mart) Survivor 2020'de bu akşam dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    TikTok'un özelliği Instagram'a geliyor!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sularını kaybetti hayalet kasabaya dönüştü!

    Sıradaki Haber