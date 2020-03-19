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    19.03.2020 - 07:00 | | KADİR ÖZEN DHA

    Aşırı kolonya ve dezenfektana dikkat!

    İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Köksal, el hijyeni ürünlerinin aşırı kullanımında egzamaya yol açabileceğini söyledi, “Ellerimizi en az 20 saniye, su ve normal kokusuz katı beyaz sabunla yıkamalıyız” dedi

    Aşırı kolonya ve dezenfektana dikkat!

    TÜRKİYE’de koronavirüs vakalarının görülmeye başlamasının ardından, dezenfektan ürünler ve kolonyaya talep arttı. Yetkililer kamuya açık olan alanları dezenfekte ederken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda maske ve eldiven kullanıyor, çantalarından kolonya ve dezenfektan eksik etmiyor. Ancak uzmanlar, kolonya, sabun ve dezenfektan ürünlerinin çok yoğun kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.
    ‘Su ve sabun önemli’
    İzmir Kent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, kullanılan el hijyeni ürünlerinin dermatolojiye etkilerinin her gün biraz daha artarak görüldüğünü söyledi.
    Köksal, “Koronavirüsten korunmak isteyen kişilerin sık sık el yıkamaya, dezenfektan ve kolonya kullanımına bağlı olarak hızlıca ellerinde kuruluk ve devamında egzama gelişmektedir” dedi. Köksal, kişisel temizlik için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “Sağlığımızı korumak için ellerimizi en az 20 saniye, su ve normal kokusuz katı beyaz sabunla yıkamalıyız. Bu yıkamayı da öksürdükten, hapşırdıktan sonra, diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, yemek hazırlamadan ve yemeden önce, tuvalete girmeden önce, tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan eve girdiğimizde mutlaka yapmalıyız.”

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