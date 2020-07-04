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    HaberlerEge Haberleri Asırlık sıhhiye vagonuna davet
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    04.07.2020 - 00:00 |

    Asırlık sıhhiye vagonuna davet

    TCDD tarafından İzmir Alsancak Garı’nda sergilenen ancak pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapılarını kapatan asırlık sıhhiye vagonu, ziyarete açıldı.

    Asırlık sıhhiye vagonuna davet

     Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu hatıraları arasında yer alan sıhhiye vagonu, Alman bir demir yolu firması tarafından 1927’de üretildi, 1930 yılında da Türkiye’ye getirildi. Vagon, bu dönemde kaza sonucu yaralananlara tıbbi hizmet vermek, ameliyat ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmek için kullanıldı.

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