04.07.2020 - 00:00 |
Asırlık sıhhiye vagonuna davet
TCDD tarafından İzmir Alsancak Garı’nda sergilenen ancak pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapılarını kapatan asırlık sıhhiye vagonu, ziyarete açıldı.
Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu hatıraları arasında yer alan sıhhiye vagonu, Alman bir demir yolu firması tarafından 1927’de üretildi, 1930 yılında da Türkiye’ye getirildi. Vagon, bu dönemde kaza sonucu yaralananlara tıbbi hizmet vermek, ameliyat ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmek için kullanıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.