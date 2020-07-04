Asırlık sıhhiye vagonuna davet

Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu hatıraları arasında yer alan sıhhiye vagonu, Alman bir demir yolu firması tarafından 1927’de üretildi, 1930 yılında da Türkiye’ye getirildi. Vagon, bu dönemde kaza sonucu yaralananlara tıbbi hizmet vermek, ameliyat ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmek için kullanıldı.