‘Askere uzanan eller kırılsın’

Turgutlu Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar, Koza Parkı Kavşağı’nda bir araya geldi. Kalabalık, Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Belediye Başkanı Çetin Akın da yer aldı.