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    HaberlerEge Haberleri ‘Askere uzanan eller kırılsın’
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    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Askere uzanan eller kırılsın’

    Manisa Turgutlu’da, Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek için ‘Bayrak Yürüyüşü’ düzenlendi.

    ‘Askere uzanan eller kırılsın’

    Turgutlu Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar, Koza Parkı Kavşağı’nda bir araya geldi. Kalabalık, Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Belediye Başkanı Çetin Akın da yer aldı. 

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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