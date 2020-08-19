ASKİ çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ekipleri kentin dört bir tarafında altyapıyı yenilemeye devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, şimdiye kadar binlerce kilometrelik çalışma yapıldığının altını çizdi, “Aydın’da yenilenmemiş hat bırakmamak için ekiplerimiz yaz-kış demeden 12 ay boyunca çalışıyor. Aydın’ın altyapısındaki dönüşümü sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha da kaliteli hizmet almasını sağlamak için çalışıyoruz. Aydın genelinde yaptığımız çalışmalarla altyapının 40-50 yıl boyunca sorunsuz kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için şimdiye kadar binlerce kilometre hat çalışması yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.