ASKİ, koronalı günlerde de aktif

Aydın’ın İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), yeni yapılaşmanın başladığı Kanal Yolu Mevkii’nde uzun süre kullanılabilecek içme suyu hat çalışması yapıyor. 1.200 metrelik çalışmayla Yazıdere-Osmanbükü yolu üzerindeki arazilerine yeni taşınan hanelere de su verilmeye başlanacak. Muhtar Kemal Karabulut, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.