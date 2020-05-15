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    HaberlerEge Haberleri ASKİ, koronalı günlerde de aktif
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    15.05.2020 - 00:04 |

    ASKİ, koronalı günlerde de aktif

    ASKİ, koronalı günlerde de aktif

    Aydın’ın İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesi’nde altyapı çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), yeni yapılaşmanın başladığı Kanal Yolu Mevkii’nde uzun süre kullanılabilecek içme suyu hat çalışması yapıyor. 1.200 metrelik çalışmayla Yazıdere-Osmanbükü yolu üzerindeki arazilerine yeni taşınan hanelere de su verilmeye başlanacak. Muhtar Kemal Karabulut, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

    Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.
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    Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
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