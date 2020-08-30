Aşkı ve nefreti sorgulatıyor

Küçük yaşlardan bu yana kitap sevgisiyle büyüdüğünü ve buna bir de yazma tutkusunun eklenmesiyle Çek Elini Kalbimden’i yazmaya başladığını dile getiren Mert, “İlk satırları 2013 yılında yazmaya başladım. Belli bir kurgu elbette zihnimde vardı ama yazmaya başladıkça tamamen farklı bir kurgu ortaya çıktı. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Etrafımdakilerin ve arkadaşlarımın ilişkilerinden yola çıkarak hikâyemi, karakterlerimi yarattım. Çek Elini Kalbimden; bolca aşk, fazlaca gülümseme, dostluk, oldukça hüzün ve çokça entrikadan oluşan, her bölümde okuyucuya aşkı ve nefreti sorgulatan bir roman” diye konuştu.

Zeki, güçlü ve güzel...

Kitabın başkahramanı Elif hakkında bilgi veren yazar Afife Mert şunları söyledi: “Elif içi içine sığmayan, 30’larına merdiven dayamış, erkeklerin hoşuna gitmeyecek kadar zeki, akıllı ve bir o kadar da güzel bir kadın. Fakat gelin görün ki, aşk insanın hayatına girince tepetaklak olabiliyor. Benim femme fatale Elifim de aşkın içine düşüyor. Femme fatale, tüm kültürlerin efsanelerinde yer almış, seksi, tehlikeli ve entrikacı, yani kısacası öldüren cazibe diye nitelendirilen kadınlar olarak bilinir. Bu kadınlara örnek vermek gerekirse Sümer Tanrıçası İştar, Tevrat’ta yer alan Lilith, Delilah, Salome, Hürrem Sultan’ı söyleyebiliriz.”