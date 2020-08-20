‘Askıda Dayanışma’ büyüyor

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, paylaşmanın önemine vurgu yaptı, “Son günlerde çok zor günler yaşıyoruz. Pandemi ekonomiyi alt üst etti. İlçemizde dar gelirli ailelerimize destek olmak amacıyla ‘Dayanışma askısı’ uygulamasını başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın alabilmesi için gerek pazar esnafımız gerek Çeşmeli yurttaşlarımız standa sebze ve meyve bırakıyor. Paylaştıkça çoğalan ve mutlu olan bir toplumuz. Bu zor günlerde paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çeşmeliler’in yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.