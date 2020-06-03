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    HaberlerEge Haberleri ‘Askıda fatura bırakmayalım’
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    03.06.2020 - 07:00 |

    ‘Askıda fatura bırakmayalım’

    Kampanyaya gösterilen ilginin önemli olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, “Kısa sürede askıda fatura kalmayacağına inanıyorum” dedi

    ‘Askıda fatura bırakmayalım’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter’da ‘Başkanın Günlüğü’ adlı köşeden, Askıda Fatura kampanyasında bugüne kadar 11 bin 655 faturanın ödendiğini belirtti ve “3 bin 855, onay bekleyen 284 fatura daha var. Kısa süre içinde askıda hiç fatura kalmayacağına inanıyorum” dedi. Soyer, halka şöyle seslendi:
    “Günaydın sevgili İzmirliler. Desteklediğimiz ailelere dün 249 gıda paketi gönderdik. 1-5 yaş arası çocuğumuza süt ulaştırdık. Bir kilogramlık paketler halinde 400 kavurmayı da yardım paketleriyle birlikte dağıttık. Engelliler için 29 yurttaşımıza uzaktan eğitim verdik. Ekiplerimiz ihtiyacı olan 49 kişinin evlerine gidip kişisel bakımlarını yaptı. Evinden çıkamayan 65 yaş üzeri 28 büyüğümüzün İZSU abonelik işlemlerini evlerine giderek yaptık.”
    Büyükşehir, Kovid-19’la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ve eczacılara desteğini sürdürüyor. Toplu ulaşımın tüm unsurları; sağlıkçı, eczacı ve eczane çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz olacak.

    Maske ve bulmaca

    Büyükşehir, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Süt Kuzusu Projesi’nden yararlanan çocuklara maske ve ödüllü bulmaca dağıttı.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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