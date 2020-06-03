‘Askıda fatura bırakmayalım’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter’da ‘Başkanın Günlüğü’ adlı köşeden, Askıda Fatura kampanyasında bugüne kadar 11 bin 655 faturanın ödendiğini belirtti ve “3 bin 855, onay bekleyen 284 fatura daha var. Kısa süre içinde askıda hiç fatura kalmayacağına inanıyorum” dedi. Soyer, halka şöyle seslendi:

“Günaydın sevgili İzmirliler. Desteklediğimiz ailelere dün 249 gıda paketi gönderdik. 1-5 yaş arası çocuğumuza süt ulaştırdık. Bir kilogramlık paketler halinde 400 kavurmayı da yardım paketleriyle birlikte dağıttık. Engelliler için 29 yurttaşımıza uzaktan eğitim verdik. Ekiplerimiz ihtiyacı olan 49 kişinin evlerine gidip kişisel bakımlarını yaptı. Evinden çıkamayan 65 yaş üzeri 28 büyüğümüzün İZSU abonelik işlemlerini evlerine giderek yaptık.”

Büyükşehir, Kovid-19’la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına ve eczacılara desteğini sürdürüyor. Toplu ulaşımın tüm unsurları; sağlıkçı, eczacı ve eczane çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz olacak.

Maske ve bulmaca

Büyükşehir, 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde Süt Kuzusu Projesi’nden yararlanan çocuklara maske ve ödüllü bulmaca dağıttı.