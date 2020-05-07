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    07.05.2020 - 00:02 |

    Askıda gıda umut oluyor

    İzmir’in Menderes ilçesi Cüneybey Mahallesi Muhtarı İlkay Çiçek, virüsle mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında muhtaç olmaması için hayırseverlerin desteğiyle başlattığı “askıda gıda” uygulamasıyla 2 günde 50 ailenin kuru gıda ihtiyacını karşıladı.

    Askıda gıda umut oluyor

    Uygulamayı tüm mahalleliye duyuran Çiçek, 2 günde hayırseverler tarafından getirilen erzakları ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için poşetlere böldü, gelip alamayacak olanlara da kendisi teslim etti. Çiçek, hedeflerinin 500 kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

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