07.05.2020 - 00:02 |
Askıda gıda umut oluyor
İzmir’in Menderes ilçesi Cüneybey Mahallesi Muhtarı İlkay Çiçek, virüsle mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayında muhtaç olmaması için hayırseverlerin desteğiyle başlattığı “askıda gıda” uygulamasıyla 2 günde 50 ailenin kuru gıda ihtiyacını karşıladı.
Uygulamayı tüm mahalleliye duyuran Çiçek, 2 günde hayırseverler tarafından getirilen erzakları ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için poşetlere böldü, gelip alamayacak olanlara da kendisi teslim etti. Çiçek, hedeflerinin 500 kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.
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