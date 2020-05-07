Askıda gıda umut oluyor

Uygulamayı tüm mahalleliye duyuran Çiçek, 2 günde hayırseverler tarafından getirilen erzakları ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için poşetlere böldü, gelip alamayacak olanlara da kendisi teslim etti. Çiçek, hedeflerinin 500 kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.