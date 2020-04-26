26.04.2020 - 00:03 |
‘Askıda mama’ya destek büyüyor
Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan sevimli dostları, Ayvalık Belediyesi unutmadı. Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Ayvalık Haber ve Mercan Veterinerlik’in ortaklaşa yürüttüğü ‘askıda Mama’ kampanyasına bu güne kadar üç ton kedi ve köpek maması bağışlandı.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, kampanyanın çığ gibi büyüdüğünü söyledi.Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Ergin, “Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 530 672 81 63 numaralı hattan bizlere ulaşabilirler” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.