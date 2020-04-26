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    HaberlerEge Haberleri ‘Askıda mama’ya destek büyüyor
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    26.04.2020 - 00:03 |

    ‘Askıda mama’ya destek büyüyor

    Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan sevimli dostları, Ayvalık Belediyesi unutmadı. Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Ayvalık Haber ve Mercan Veterinerlik’in ortaklaşa yürüttüğü ‘askıda Mama’ kampanyasına bu güne kadar üç ton kedi ve köpek maması bağışlandı.

    ‘Askıda mama’ya destek büyüyor

    Belediye Başkanı Mesut Ergin, kampanyanın çığ gibi büyüdüğünü söyledi.Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Ergin, “Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 530 672 81 63 numaralı hattan bizlere ulaşabilirler” dedi.

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