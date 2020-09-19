ASKİ’den Kuşadası’na yeni içme suyu kaynağı

Kuşadası içme suyu altyapısı için 16.5 milyon lira kaynak ayıran ve 20 kilometrelik içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başlayan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), hatta verilecek yeni su kaynakları için de çalışmalarını sürdürüyor. Kirazlı’da yapılan çalışmada yüksek debili suya ulaşıldı. Kaynaktan edinilen su, yeni içme suyu ve isale hattıyla kış aylarında Kuşadası’na verilmeye başlanacak.

Yapılan yatırımın turizmde Aydın’ın gözbebeği olan Kuşadası için önemli olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası’nda her yıl milyonlarca turisti ağırlıyoruz. Yeni su kaynakları ve altyapı yatırımımızla Kuşadası’nın su ihtiyacını uzun yıllar için karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.