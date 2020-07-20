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    HaberlerEge Haberleri Aşkları, tüm engelleri aştı
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    20.07.2020 - 00:02 |

    Aşkları, tüm engelleri aştı

    Aşkları, tüm engelleri aştı

    DENİZLİ Çivril’de yaşayan boya ustası İlhami Özkan (39) ile ilk görüşte aşık olduğu yüzde 85 bedensel engelli Esma Özkan’ın (34) evlilikleri hayran bırakıyor. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan ve 2 çocuk sahibi olan Özkan çifti, tüm engelleri sevgileri sayesinde aşıyor. Engelli eşinin bakımlarını eksiksiz yerine getiren, bir yandan çalışırken bir yandan da ev işlerini yapan Özkan, “Ben, gönül gözüyle sevdim. Her insan da engelli adayıdır. Bence aşk bireydeki insanlık duygusudur” dedi. Esma Özkan da, evliliklerinin temelinin sevgiye dayandığını ifade etti. Son dönemde maddi olarak zor günler geçirdiklerini belirten Özkan, “Çamaşır makinemiz yok. Televizyonumuz bazen arızalanıyor. Akülü tekerlekli sandalyem olursa çok mutlu olurum” diye konuştu. -DHA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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