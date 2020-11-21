Asklepion Life’ın konuğu Dr. Erkin

Wesida Yayın Grubu dergilerinden Asklepion Life’ın yeni sayısında Dr. İnci Haznedaroğlu Erkin, 4K korona-kanser-korku-koku konusunda açıklamalar yaptı. Erkin yazısında, “İnsanın en sadık dostlarından olan köpekler yıllardır patlayıcı madde aramakta, saklanan uyuşturucuları bulmakta, hatta sahte paraları tanımlamakta kadrolu olarak emniyet teşkilatlarında çalışıyor. Sevimli dostların kanseri de koklayarak tanımlayabildikleri anlaşıldı” diyor.