Assos’ta yüzde 100 doluluk bekleniyor

TÜRKİYE’nin Kuzey Ege’deki turizm merkezlerinden Assos’taki tesislerde doluluk oranının Kurban Bayramı’nda yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Assos bölgesinin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu belirten Ayvacık Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Sözcüsü ve turistik tesis işletmecisi Mehmet Ünal Şahin, “Assos Ören Yeri, ülkemizde en fazla gezilen ören yerleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Gelenlere tavsiyem araçlarıyla trafiği engelleyip yoğunluk oluşturmamaları. Böyle olursa çok daha güzel bir tatil olur. Hareketlilik şimdiden başladı” dedi. Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Tatil için bulunmaz, eşsiz, bakir, koylarının geniş, mekanlarının temiz olduğu bir kentte yaşamaktayız. Bu koronavirüs dolayısıyla tüm konaklama işletmelerimizde, tüm tedbirler bizzat tarafımızdan da desteklenerek alındı” diye konuştu. l