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    HaberlerEge Haberleri ASTİS’e 12 milyonluk yağmur suyu hattı
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    08.05.2020 - 00:04 |

    ASTİS’e 12 milyonluk yağmur suyu hattı

    Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi’nde (ASTİS) başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor.

    ASTİS’e 12 milyonluk yağmur suyu hattı

     ASTİS içerisindeki çalışmalara Çevre Bulvarı üzerinden devam ediliyor. Bölgedeki altyapı çalışmasına, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 12 milyon liralık kaynak ayrıldı.

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