08.05.2020 - 00:04 |
ASTİS’e 12 milyonluk yağmur suyu hattı
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi’nde (ASTİS) başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor.
ASTİS içerisindeki çalışmalara Çevre Bulvarı üzerinden devam ediliyor. Bölgedeki altyapı çalışmasına, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 12 milyon liralık kaynak ayrıldı.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.