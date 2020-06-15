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    HaberlerEge Haberleri Asya-Pasifik ülkeleri radarda
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Asya-Pasifik ülkeleri radarda

    Asya-Pasifik ülkeleri radarda

    Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60’ını sağlayan, küresel ticaretin ve enerji naklinin çok büyük bir kısmının gerçekleştiği Asya-Pasifik bölgesi Türk ihracatçısının radarına girdi. Ege İhratcatçı Birlikleri, salgın sonrasindeki gelişmeler ve fırsatları; Tokyo Ticaret Baş Müşaviri Murat Yapıcı, Sydney Ticaret Ateşesi Selçuk Bozok, Melbourne Ticaret Ateşesi Tayfun Kılıç’ın katıldığı video konferasnta masaya yatırdı. Bölgede gıda ve doğaltaş sektörlerinin öne çıktığını, Çin’e karşı artan güvensizlik nedeniyle konfeksiyonda da yeni arayışlar olacağını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri son 5 aylık dönemde Japonya’ya yüzde 3’lük artışla 40 milyon dolar, Avustralya’ya ise yüzde 1’lik artışla 47 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu büyük potansiyelin ürdürülebilir olmasınıı istiyoruz” dedi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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