Ata tohumları koruma altında

Manisa’da 1453 çeşit üzüm numunesi, geleceğe taşımak için eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankında muhafaza ediliyor. Muğla’da da Gökova susamı özel laboratuvarda donduruluyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ihracata yönelik ticari üzüm çeşitleri için çalışma yaptı. Eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankında muhafaza edilen üzüm numuneleri, gelecek kuşaklar için saklanmaya başladı. Enstitü Müdürü Akay Ünal, bu yöntemin Türkiye’de ilk kez Manisa’da uygulandığını söyledi.

1453 çeşit ürün mevcut

Ünal, “Bizim ülkemiz asmanın ana vatanıdır. Çok fazla çeşit ve genetik materyalimiz var. Milli koleksiyon parselimizde 1453 çeşit üzüm çeşidimiz mevcut. Bunların tümünü bitki ve arazi şeklinde muhafaza ediyoruz. Ozon ışığıyla sterilize edilen laboratuvarımızda kriyoprezervasyon tekniği ile genetik materyallerimizi eksi 196 santigrat derece sıvı azot tankı içerisinde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Azot tankına koyduğumuz, toplu iğne başı büyüklüğünde olan materyallerimizi, daha sonra canlılık testlerine tabi tutuyoruz. Bu tekniği hem üzümün genetiğinin uzun yıllar saklanarak gelecek nesillere aktarmak için hem de virüslerden koruma aşaması olarak kullanıyoruz. Ürünün genetik yapısında herhangi bir bozulma olmuyor” dedi.

Kitapçık hazırlandı

Muğla’da da yetiştirilen Gökova susamı, Büyükşehir Belediyesi’nin “Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla kurduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde donduruluyor.

Özellikle Muğla simidi, tahin ve helva yapımında kullanılan Gökova Susamı türünün korunması için çaba gösteriliyor.

Ürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kitapçık da hazırlandı. Kitapçıkta Gökova susamının özellikleri ve saklama teknikleri anlatıldı.