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    HaberlerEge Haberleri Ata tohumlarından Aydın sofralarına...
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    06.06.2020 - 00:01 |

    Ata tohumlarından Aydın sofralarına...

    Aydın Büyükşehir Belediyesi doğal ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturmak için, Ata Tohumu Projesi’nden elde ettiği fidelerin dikimini yaptı.

    Ata tohumlarından Aydın sofralarına...

    Elde edilecek ürünleri Halk Ege Et marketleriyle vatandaşa ulaştıracaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ziraat mühendislerimizin koordinasyonuyla 10 farklı sebze ve meyve çeşidinin dikimi yapıldı, tonlarca ürün almayı bekliyoruz” dedi.

    “Büyük Menderes’in suladığı bereketli topraklarıyla bir tarım kenti olan Aydın, üreten belediyeciliğin de başkenti” diyen Çerçioğlu, “Gıda zinciri tekellerin kâr hırsı nedeniyle insanlığa zarar vermiyor. Bunu kıracak, çiftçiye güç katacak, vatandaşa sağlıklı gıdayı ulaştıracak ve örnek modeller sunacak olanlar bizleriz” ifadelerini kullandı.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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