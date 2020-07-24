Atadan kalan tohumlar Bayındır’ın hazinesi

Bugün ‘Çiçeğin Kenti’ olarak tanınan Bayındır, hayvancılık ve tarımsal üretimde de öne çıkıyor. Kiraz, ceviz, kestane, üzüm ve karpuz gibi her çeşit ürünün yetiştiği Bayındır’daki üretim, bugün Türkiye’yi doyurduğu gibi geçmişte de Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da saray dahil tüm sofralara ulaşıyordu. Devlet arşivlerindeki belgeler sayesinde 19. yüzyılda Bayındır’da yetiştirilen sebze ve meyvelerin İzmir limanı üzerinden İstanbul’a gönderildiği biliniyor.

Osmanlı döneminde ünü İstanbul’a kadar yayılan Bayındır’ın meşhur Taşköprü Kavunu da, ata yadigarı tohumlara sahip çıkanlar sayesinde hala yaşıyor.

150 yıllık gelenek

Kokusu ve lezzeti ile büyük beğeni toplayan Taşköprü Kavununun tohumları yaklaşık 150 yıllık bir gelenekten geliyor ve babadan çocuklara aktarılarak var olmaya devam ediyor. Bayındır’da aynı gelenekle ata yadigârı tohumlarla yerli domates ve karpuz yetiştirilmeye de devam ediliyor.