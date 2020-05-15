15.05.2020 - 00:00 |
Atakan, mercek altında
Altınordu’da forma giyen Hüseyin Atakan Üner’in Süper Lig ve Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği iddia edildi. İzmir ekinde ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Galatasaray ve Medipol Başakşehir scout ekiplerinin sezon boyunca izlediği belirtildi. Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 1. Lig’de 26 maçta 3 gol, 6 asistlik performansıyla, dikkat çeken Atakan ile yurt dışından Fransa ekibi Monaco ve Almanya takımları Mainz ile Freiburg’un da ilgilendiği ileri sürüldü. Altınordu, cazip teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.