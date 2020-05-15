Atakan, mercek altında

Altınordu’da forma giyen Hüseyin Atakan Üner’in Süper Lig ve Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği iddia edildi. İzmir ekinde ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Galatasaray ve Medipol Başakşehir scout ekiplerinin sezon boyunca izlediği belirtildi. Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 1. Lig’de 26 maçta 3 gol, 6 asistlik performansıyla, dikkat çeken Atakan ile yurt dışından Fransa ekibi Monaco ve Almanya takımları Mainz ile Freiburg’un da ilgilendiği ileri sürüldü. Altınordu, cazip teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu satmaya sıcak bakıyor.