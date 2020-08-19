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    HaberlerEge Haberleri ‘Atamalar yapılmalı’
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    19.08.2020 - 07:00 |

    ‘Atamalar yapılmalı’

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması ve aşı çalışmalarındaki” son durumla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

    ‘Atamalar yapılmalı’

    2. dalga söz konusu olursa sorun yaşayabileceklerini belirten Kılıç, ekonomik kaygıların önlenmesi için de çalışmalar yapılmalı” dedi.
    ‘Binlerce çalışan’
    Sağlık çalışanlarının salgını durdurmak için yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Kılıç, “Kovid-19 pandemi süresince, başta aileleri olmak üzere her şeylerinden fedakârlık yaparak salgını durdurmak için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımız salgının getirdiği ağır yük altında ezilmektedir. 6 aydır insanüstü bir çabayla çalışan sağlık çalışanlarımızda tükenmişlik ve yıpranma gözlenmektedir. Son günlerde birçok hekim ya istifa etmekte ya da emekliliklerini istemektedir. Bu gelişmeler yaşanırken, dışarıda atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanının atanması gerekir” dedi.

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