‘Atamalar yapılmalı’

2. dalga söz konusu olursa sorun yaşayabileceklerini belirten Kılıç, ekonomik kaygıların önlenmesi için de çalışmalar yapılmalı” dedi.

‘Binlerce çalışan’

Sağlık çalışanlarının salgını durdurmak için yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Kılıç, “Kovid-19 pandemi süresince, başta aileleri olmak üzere her şeylerinden fedakârlık yaparak salgını durdurmak için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımız salgının getirdiği ağır yük altında ezilmektedir. 6 aydır insanüstü bir çabayla çalışan sağlık çalışanlarımızda tükenmişlik ve yıpranma gözlenmektedir. Son günlerde birçok hekim ya istifa etmekte ya da emekliliklerini istemektedir. Bu gelişmeler yaşanırken, dışarıda atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanının atanması gerekir” dedi.