“Ata’nın güvenini boşa çıkarmadınız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, Milli Mücadele’yi başlattığı 19 Mayıs’ın 101. yılına özel bir mesaj yayınladı. Mesajında, Atatürk’ün bir ulusu bağımsızlığa götürdüğü tarihi armağan ettiği gençlere seslenen Batur, “Her yıl büyük bir onurla ve coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl yan yana gelemiyoruz. Ama durum alanlarda, sokaklardaymışız gibi coşkuyla kutlamamıza engel olamayacak. Çünkü, sizlerin içindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi asla bitmez. Sizler Mustafa Kemal’in gençliğisiniz. Ulu Önderimiz sizlere boşuna güvenmedi. O güveni 101 yıldır boşa çıkarmadınız ve biliyorum ki daha nice 100 yıllar boşa çıkarmayacaksınız. Bu yıl da Mustafa Kemal’in izinden yürümeye, Cumhuriyetimize, demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sizlerle omuz omuza yol almaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.