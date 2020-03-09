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    09.03.2020 - 07:00 |

    Ata’nın huzurunda

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 500 kadınla birlikte 8 Mart’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı

    Ata’nın huzurunda

    Gaziemir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği etkinlikler kapsamında, 500 kadın Anıtkabir’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda, Belediye Başkan Yardımcıları Deniz Dinler ve Nevin Mutlu, kadınlara eşlik etti.

    Minnet ve şükranla

    “Gaziemirli kadınlar Ata’sının huzurunda” yazılı pankart taşıyan kadınlar, Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına ulaştı.
    Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Arda, şunları yazdı: “Cumhuriyetimizin kuruluşu ile önderliğinizde geçekleşen değişim, Türk kadınının pek çok hakka, diğer çağdaş ülke kadınlarından önce sahip olmasını sağladı. Bu sayede Türk kadını, dünya üzerindeki her kadının bulunması gereken konuma ulaştı. Atam, çağdaş devrimleriniz sayesinde bugün Türk kadını, toplumun her alanında çalışmaya, üretmeye, ülkemize değer katmaya devam ediyor. Bu özel günde tüm kadınlar adına size bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

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