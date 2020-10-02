Ata’nın mirası ayağa kalkıyor!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim seferberliği sırasında Anadolu’da yapılan okullardan birisi olan Gazi İlkokulu’nun restorasyon projesini hazırlayacak. Restorasyon için “rölöve”, “restitüsyon”, “restorasyon” ve “mühendislik” projelerinin hazırlanmasına ilişkin Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak. İmzalanacak protokolle, 1931 yılında yapımına başlanan, 1932-1933 eğitim-öğretim yılında hizmete giren okul, kent tarihine kazandırılacak. Başkan Osman Zolan, Denizli’deki tarihi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet binalarına girişte HES kodu sorgulama dönemi başlattı.