08.02.2020 - 00:18 |
Atatürk büstü hediye etti
ÇİĞLİ sınırları içerisinde yer alan okul ve muhtarlıkların Atatürk büstü ihtiyacı, belediyenin sanat atölyesi tarafından karşılanıyor.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi yönetiminden gelen talebi değerlendirdik. Heykeltıraş hocamız Martıgül Kalkan’ın yaptığı büstü hediye ettik” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.