Atatürk Kupası sahibini buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası sonuçlandı. Turnuvada dereceye giren takımların kupalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında anma etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvada Muğla Voleybolunu Geliştirme ve Yaşatma Derneği Voleybol Takımı birinci oldu. Muğlaspor Voleybol Takımı ikinci olurken, Cumhuriyet Kadınları Derneği Voleybol Takımı üçüncü oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Turnuvaya katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Burada birinci, ikinci ya da üçüncü olmak önemli değil. Önemli olan turnuvaya katılmak. 10 Kasım’da Atamızı farklı bir biçimde anmak fevkalade önemli” dedi.