14.08.2020 - 00:02 |
Atatürk Meydanı yenileniyor
Kemalpaşa Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Atatürk’ün büstü yenilenecek, çevresine de mermerler ile estetik bir görüntü kazandırılacak. Kent meydanına modern görünümlü bir süs havuzu da eklenecek. Ağaç ve bitkilerle yeşil bir görünüm kazandırılacak olan meydana yurttaşların oturması ve dinlenmesi için oturma alanları eklenecek. Başkan Rıdvan Karakayalı “Burası Kemalpaşa’mızın önemli bir sembolü haline gelecek” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.