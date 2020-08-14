Atatürk Meydanı yenileniyor

Kemalpaşa Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Atatürk’ün büstü yenilenecek, çevresine de mermerler ile estetik bir görüntü kazandırılacak. Kent meydanına modern görünümlü bir süs havuzu da eklenecek. Ağaç ve bitkilerle yeşil bir görünüm kazandırılacak olan meydana yurttaşların oturması ve dinlenmesi için oturma alanları eklenecek. Başkan Rıdvan Karakayalı “Burası Kemalpaşa’mızın önemli bir sembolü haline gelecek” dedi.