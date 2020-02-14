14.02.2020 - 00:00 |
Atatürk'te fırtına kopacak
TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla zirvenin 5 puan gerisinde 5. sıraya yerleşen 36 puanlı Ci Group Buca, bugün evinde son sıradaki Manisaspor’la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak Ege derbisinde Taner Tuncer düdük çalacak. Play Off hattındaki yerini koruyup, zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Ci Group Buca, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçti. Sarı lacivertliler, ligde 8 haftadır yenilgi yüzü görmüyor. Ligde 1 galibiyet, 3 beraberlik almasına rağmen 6 puanının silinmesi nedeniyle sıfır puanda olan Manisaspor ise kümede kalma umutlarını her geçen hafta tüketiyor.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.