Atatürk’ün, ‘Beyaz Vagonu’ taşınacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda ziyaret edilen, “Beyaz vagon”, hava koşullarından etkilenmemesi ve daha sağlıklı ziyaret ortamı yaratılması amacıyla kapalı perona taşınacak. Alman bir şirkete yaptırılan vagon içerisinde toplantı salonu, tam donanımlı mutfak, özel tasarlanmış banyo ve yatak odaları, Atatürk’ün çalışma masası ile yaver odası bulunuyor. Vagonun, gar içindeki 1 nolu kapalı peronda özel sergi alanına taşınacağı belirtildi.