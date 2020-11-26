‘Atatürk’ün milli eğitimle ilgili sözleri, rehberimiz’

İlber Ortaylı’nın video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğretmenlik, insan yetiştirmek için vakfedilen bir hayattır. Dolayısıyla onların hayatımızdaki yeri eğitimci kimliğinin çok ötesindedir. Bizim de temel amacımız, muhakeme yeteneği ve insan sevgisi yüksek; milli ve manevi değerlerine bağlı; yenilikçi yaklaşımları benimseyen; iletişim kabiliyeti güçlü bireyleri topluma kazandırmak” dedi.



‘Fırsat yaratıyor’

Eğitimin sosyal değişimin de bir aracı olduğunu vurgulayan Hotar, “Burada önemli olan, bireye yeni başlangıçlar sağlayacak; topluma da farkındalık ve sosyal ilişkilerde güç katacak fırsatlar sunmak. Bunun yanında; beşeriyetin beklentileri ile milli kimliği oluşturan değerlerin bütünleşmesi ve elde edilen çıktıların entelektüel zekânın geliştirilmesinde kullanılması, bu yapının parçalarını teşkil ediyor. Atatürk 22 Eylül 1924 tarihinde Samsun İstiklal Okulu’ndaki konuşmasından, ‘Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni nesle vereceği eğitim kesinlikle millî eğitimdir. Milli eğitim esas olduktan sonra, eğitimin dilini, yöntemini, araçlarını da millî yapmak zorunluluğu tartışma kabul etmez’ demiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün vurguladıkları, milli eğitimdeki davamızın aslı ve özetidir” diye konuştu.