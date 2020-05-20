20.05.2020 - 07:00 |
Ata’ya koştular
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yılında, Ulu Önder’e saygı için koştu.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yılında, Ulu Önder’e saygı için koştu. Foça Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda koşuya başlayan Gürbüz, elinde taşıdığı Türk bayrağını gençlere verdi.
Ayyıldızlı bayrak, Yeni Foça Fula Dağı’na kadar gençlerin elinde dalgalandı. Başkan Gürbüz, “Samsun’dan doğan güneş ile bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek” diye konuştu.
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.