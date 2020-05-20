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    HaberlerEge Haberleri Ata’ya koştular
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Ata’ya koştular

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yılında, Ulu Önder’e saygı için koştu.

    Ata’ya koştular

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gençlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 101. yılında, Ulu Önder’e saygı için koştu. Foça Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda koşuya başlayan Gürbüz, elinde taşıdığı Türk bayrağını gençlere verdi.
    Ayyıldızlı bayrak, Yeni Foça Fula Dağı’na kadar gençlerin elinde dalgalandı. Başkan Gürbüz, “Samsun’dan doğan güneş ile bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek” diye konuştu.

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