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    HaberlerEge Haberleri ‘Athletic Bilbao’yu model alacağız’
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    09.08.2020 - 00:00 |

    ‘Athletic Bilbao’yu model alacağız’

    TFF 1. Lig İzmir temsilcilerinden Altınordu, geçtiğimiz gün Selçuk’ta yer alan İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde ilk idmanını yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

    ‘Athletic Bilbao’yu model alacağız’

    Sezon açılışında futbolcularla bir araya gelen Başkan Seyit Mehmet Özkan, hayalinin Athletic Bilbao gibi kurgulanmış bir takım inşa etmek olduğunu belirtti, “Birinci hedefimiz Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak. Bu toprakların çocuklarını yetiştirmek, onlara A takımda forma giydirmek ve takım fotoğrafını üç yılda bir tamamen değiştirmek. Sırası gelen her genci A takıma çıkarma hayalim var” dedi.

    ‘Zoru seviyorum’

    Hayatı boyunca hep zor olanı seçtiğini ifade eden Başkan Özkan, “Üç tane yabancı alıp şampiyonluğa oynamak kolay. Parası olan herkes yapabilir. Fakat biz Altınordu arması altındaki herkes ile bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz. Bu hikaye, şampiyonluklardan çok daha önemli. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm ve yine burada toprak olacağım, çalışacağım. Bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilirsem ne mutlu bana” diye konuştu.

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