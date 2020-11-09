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    HaberlerEge Haberleri Atığı getir mamayı götür
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    09.11.2020 - 00:03 |

    Atığı getir mamayı götür

    Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ile sokak hayvanlarını koruma konularında gösterdiği hassasiyeti ortak bir projede birleştirdi. Bu kapsamda İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan stantta elektronik atık getiren vatandaşlara can dostlar için mama veriliyor.

    Atığı getir mamayı götür

    Projeye ilk desteği Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim ile ilçedeki hayvansever derneklerin yöneticileri verdi. Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Ayten Gersusuz da, “Ne mutlu ki bize, hayvan dostu bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Bugüne kadar faaliyete soktukları birçok proje sayesinde hayvanlarımız Kuşadası’nda daha rahat yaşıyorlar” dedi.

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