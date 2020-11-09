Atığı getir mamayı götür

Projeye ilk desteği Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim ile ilçedeki hayvansever derneklerin yöneticileri verdi. Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Ayten Gersusuz da, “Ne mutlu ki bize, hayvan dostu bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Bugüne kadar faaliyete soktukları birçok proje sayesinde hayvanlarımız Kuşadası’nda daha rahat yaşıyorlar” dedi.