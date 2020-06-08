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    HaberlerEge Haberleri Atık Getirme Merkezi hazır
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Atık Getirme Merkezi hazır

    Narlıdere Belediyesi, 13 türde atığın ayrıştırılacağı ilçenin ilk Atık Getirme Merkezi’ni temmuz ayı içinde hizmete açmayı planlıyor

    Atık Getirme Merkezi hazır

    Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, ilçenin ilk Atık Getirme Merkezi’ni temmuz ayında hizmete açacak. 2. İnönü Mahallesi’nde, yaklaşık bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesiste; belediye ekiplerince toplanacak ve vatandaşların getireceği atıklar 13 ayrı türde atıklar ayrıştırılacak.

    Sınıflandırılacak

    Kağıt ve kartonlar, plastikler, metaller, camlar, ahşaplar, tekstil eşyaları, piller, elektronik eşyalar, floresan lambalar, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve tehlikeli atıklar sınıflandırılarak lisanslı firmalara teslim edilecek.

    İlçedeki okullarla işbirliği yapılarak yıl içerisinde eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yürütülecek.

    ‘Sağlıklı bir çevre için...’

    Belediye Başkanı Ali Engin, “Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Salgın süreci, doğanın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu aşamada, zararlı atıkların doğadan temizlenmesi ve yeniden üretime kazandırılabilmesi adına önemli bir tesisi hizmete açacağız. Her yıl tonlarca atık bu sayede bertaraf edilecek. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için kalıcı önlemler almamız gerektiğinin bilinciyle, doğamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi.

     

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