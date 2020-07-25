Atık malzemeler yuvaya dönüşüyor

Boş zamanlarında atölyesinde ürettiği 1000’i aşkın kuş eviyle fabrikasının çevresini donatan Kızıl, kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Gelecek nesillere geri dönüşümün önemini ve üretimi anlatabilmek amacıyla bu çalışmayı yürüttüğünü ifade eden Kızıl, “Küçük kuş evlerinin yüzde 40’ını dönüşüm malzemelerinden yapıyorum. Tekstil atığı palet, karton ve kutuların sağlam olanlarını değerlendiriyorum” dedi.