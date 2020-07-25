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    HaberlerEge Haberleri Atık malzemeler yuvaya dönüşüyor
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    25.07.2020 - 00:01 |

    Atık malzemeler yuvaya dönüşüyor

    Denizli'de yaşayan tekstilci Erdoğan Kızıl, fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyede, sokak hayvanları için kulübe, kuşlar için de ahşaptan yuvalar inşa ediyor.

    Atık malzemeler yuvaya dönüşüyor

    Boş zamanlarında atölyesinde ürettiği 1000’i aşkın kuş eviyle fabrikasının çevresini donatan Kızıl, kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Gelecek nesillere geri dönüşümün önemini ve üretimi anlatabilmek amacıyla bu çalışmayı yürüttüğünü ifade eden Kızıl, “Küçük kuş evlerinin yüzde 40’ını dönüşüm malzemelerinden yapıyorum. Tekstil atığı palet, karton ve kutuların sağlam olanlarını değerlendiriyorum” dedi. 

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