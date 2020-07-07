Atık tesisinde yangın

Datça’da önceki akşam geç saatlerde katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. İlçe merkezine 18 kilometre mesafedeki tesiste çıkan yangına Büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri de müdaha etti. 4 arazöz, 15 itfaiye görevlisi, 2 ekskavatör ve bir kepçe ile yagına müdahale edildi.

Yangının, aşırı sıcağa bağlı, metan gazı sıkıştırmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.



