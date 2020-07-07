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    07.07.2020 - 07:00 | | MEHMET ÇİL DHA

    Atık tesisinde yangın

    Datça’da önceki akşam geç saatlerde katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

    Atık tesisinde yangın

    Datça’da önceki akşam geç saatlerde katı atık depolama tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. İlçe merkezine 18 kilometre mesafedeki tesiste çıkan yangına Büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği ekipleri de müdaha etti. 4 arazöz, 15 itfaiye görevlisi, 2 ekskavatör ve bir kepçe ile yagına müdahale edildi.
    Yangının, aşırı sıcağa bağlı, metan gazı sıkıştırmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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