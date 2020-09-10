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    HaberlerEge Haberleri Atik’e projelerini anlattı
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    10.09.2020 - 00:03 |

    Atik’e projelerini anlattı

    DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye iade-i ziyarette bulundu. Başkan Örki’yi makamında ziyaret eden Vali Atik’e, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da eşlik etti.

    Atik’e projelerini anlattı

    Vali Atik’e ilçe hakkında bilgiler veren Başkan Örki, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında sunum yaptı. Koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade eden Başkan Örki, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesini rica ediyoruz” dedi. Örki, Atik’e Osmanlı tuğrası hediye etti.

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