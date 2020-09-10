Atik’e projelerini anlattı

Vali Atik’e ilçe hakkında bilgiler veren Başkan Örki, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında sunum yaptı. Koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade eden Başkan Örki, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesini rica ediyoruz” dedi. Örki, Atik’e Osmanlı tuğrası hediye etti.