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    05.01.2021 - 00:03 |

    Atıklar, elektrik enerjisine dönüyor

    Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kumkısık’ın ardından Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde toplanan atıklardan da elektrik enerjisi üretimine başladı.

    Atıklar, elektrik enerjisine dönüyor

    Tesiste elektrik enerjisi üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alındı, atıklardan metan gazının depolanması için 3.500 metreküplük çift katlı gaz balonu yerleştirildi. Bbugüne kadar ise 80 bin ton evsel atığın depolandığı kaydedildi. Üretilen enerjiyle aylık ortalama 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Başkan Osman Zolan, “Çevre ve insan sağlığı için önemli bir yatırım” dedi.

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