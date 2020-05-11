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    HaberlerEge Haberleri Atıklardaki riski kaldıracak proje
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    11.05.2020 - 00:04 |

    Atıklardaki riski kaldıracak proje

    Atıklardaki riski kaldıracak proje

    Dokuz Eylül Üniversitesi, tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisinde virüsün yayılımını azaltacak önemli bir proje başlattı. Virüsün insandan insana kolayca bulaşması nedeniyle çözüm arayan bilim insanları, kullanılan eldiven ve maskelerin hızlı şekilde virüsten arındırılması ve bertaraf edilmesi amacıyla özel konteynerler hazırladı. Önümüzdeki günlerde DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi ve DEÜ’nün halka açık hizmet alanlarına konulacak olan Ultraviyole (UV) donanımlı konteynerler, eldiven ve maskelerdeki virüsü dakikalar içinde inaktif hale getirecek. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kullanım sonrası herkesin ulaşabileceği, açıktaki çöp kutularına atılan enfekte olmuş bulaş kaynağı olan maskeler çok ciddi bir risk oluşturmaktadır. Alınan tedbirlerle normal yaşama adım adım ilerlediğimiz şu günlerde, kullanılmış maske, eldiven ve benzeri ürünlerin doğru şekilde bertaraf edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte UV ışınlarıyla virüsü etkisizleştiren konteynerler üretmeye başladık. Çok kısa bir süre sonra üniversite hastanemizde, ardından halka açık alanlarımızda kullanacağız. Bu projenin yeni çalışmalara ilham olacağını düşünüyorum” dedi.

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