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    25.12.2020 - 07:00 |

    Atıklardan yardım

    Çevre dostu projelerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza atıyor.

    Atıklardan yardım

    Çevre dostu projelerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Başkan Avni Örki, Pamukkale sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak, giysi ve tekstil atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenli olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması amacıyla ilgili firmayla 3 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını söyledi. İlçe genelinde ilk etapta 200 adet kumbara konulmasının planlandığını ifade eden Başkanı Örki, “Atıklar karşılığı aldığımız nakdi, Sosyal Market’e ek gelir olarak aktaracağız. Bu ekstra gelir sayesinde, daha fazla vatandaşımıza yardım edebilir hale geleceğiz” dedi.

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