Atıkların geliri sahipsiz dostlara

UŞAK Belediyesi, çevre gönüllüleriyle birlikte kentin uğrak noktalarından olan Karaağaç mesire alanını atıklardan arındırdı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte plastik, cam ve metal olmak üzere 125 poşet atık toplandı. Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Aybilge Ulusoy, “Biz ağaçlar olduğu için nefes alabiliyoruz. Doğayı ve denizleri hiç kirletmememiz lazım” dedi. Bu topraklarda büyüdüğünü vurgulayan Fulya Korkmaz da, “Ben bu şehri çok seviyorum. Bu kenti seven insanları da duyarlı olmaya davet ediyorum. Karaağaç çok kötü bir haldeydi. Biraz bilinçlenme olursa değişim olacaktır” diye konuştu. Toplanan çöpler geri dönüşüme gönderilecek, elde edilen gelirle sokakta yaşayan can dostlar için mama ulaştırılacak.